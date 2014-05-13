В районе станции "Броневая" электричка столкнулась с грузовиком

Предварительно, грузовик выехал на пути прямо перед движущимся составом.

Около часа назад электричка "Гатчина ~ Санкт-Петербург" столкнулась с грузовиком. Об этом рассказали очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

Инцидент произошел около станции "Броневая". Предварительно, грузовик выехал на пути прямо перед движущимся составом. Машинист отделался ссадинами. Водитель грузовика получил травмы.

На месте работают аварийные службы.

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Фото: ВКонтакте/ Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село