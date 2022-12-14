Электричка насмерть сбила подростка на станции Кулешевка

18-летний молодой человек не обратил внимание на "красный" сигнал светофора.

Накануне электричка насмерть сбила 18-летнего пешехода на ж/д станции Кушелевка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, молодой человек вышел из поезда и проследовал в сторону спецперехода на запрещающий сигнал. Его попыталась предупредить девушка, однако он оказался под колёсами поезда.

Га месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в Петербурге электричка насмерть сбила 41-летнего мужчину.

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