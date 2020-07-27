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В Петербурге электричка насмерть сбила 41-летнего мужчину
Сегодня, 19:04
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В Петербурге электричка насмерть сбила 41-летнего мужчину

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Мужчина переходил пути в неположенном месте.

Накануне вечером, 28 ноября, на перегоне между станциями Дачное — Ульянка электричка сбила мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Под колеса электрички, двигающейся из Петербурга в Ораниенбаум-1, попал 41-летний мужчина. Он переходил пути в неположенном месте. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Мужчина скончался на месте. 

Ранее у ТЦ в Кингисеппе открыли мини-вокзал. В одноэтажном здании можно уточнить маршруты и расписание городских, пригородных и междугородних автобусов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: поезд, пути, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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