В Петербурге электричка насмерть сбила 41-летнего мужчину

Мужчина переходил пути в неположенном месте.

Накануне вечером, 28 ноября, на перегоне между станциями Дачное — Ульянка электричка сбила мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Под колеса электрички, двигающейся из Петербурга в Ораниенбаум-1, попал 41-летний мужчина. Он переходил пути в неположенном месте. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Мужчина скончался на месте.

Ранее у ТЦ в Кингисеппе открыли мини-вокзал. В одноэтажном здании можно уточнить маршруты и расписание городских, пригородных и междугородних автобусов.

Фото: Piter.tv

