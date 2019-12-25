У ТЦ в Кингисеппе открыли мини-вокзал

В одноэтажном здании можно уточнить маршруты и расписание городских, пригородных и междугородних автобусов.

В Кингисеппе появился новый одноэтажный вокзал. Здание с автобусной кассой, залом ожидания и санузлом построили на проспекте Карла Маркса у ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На вокзале можно ознакомиться с актуальной информацией о маршрутах и расписанием городских, пригородных и междугородних автобусов, а также приобрести билет для поездки в Северную столицу.

Отправление маршрутов, курсирующих по Кингисеппском району, осуществляется с перрона, а в Петербург – с внешней стороны ТЦ.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе приведут в порядок 2 парка за 80 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Кингисепп Ленинградская область