В Гатчинском районе приведут в порядок 2 парка за 80 млн рублей

Работы по уборке мусора пройдут в Приоратском парке и на участке у поселка Санаторий имени Свердлова.

Комитет по госзаказу Ленобласти объявил тендер на содержание территории двух парков в Гатчинском районе. Как удалось установить Piter.TV из данных ЕИС, максимальная цена контракта на данный момент составляет 80,2 млн рублей.

Подрядчик будет работать по заказу ГБУК "Парковое агентство" в Приоратском парке и на участке у поселка "Санаторий имени Свердлова", который расположен в Тайцах. Специалисты уберут мусор с дорожек и прилегающих территорий, отчистят и отмоют урны, подметут дорожки и выкосят газоны.



Привести парки в порядок нужно в сроки с 1 января 2023 года и 30 ноября 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что "Ленэнерго" определило подрядчика для строительства подстанции в Понтонном.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец (Артем Ярмольчук)