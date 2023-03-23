"Ленэнерго" определило подрядчика для строительства подстанции в Понтонном

С победителем тендера заключат договор на 1,6 млрд рублей.

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщило о подведении итогов тендера на строительство подстанции на 110 кВ в поселке Понтонный в Колпино. Победу в конкурсе одержала коллективная заявка от ООО "ЭнергоРемСервис" ООО ИЦ "Энергия". Как убедился Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составит 1,627 млрд рублей.

Работы пройдут на Волховстроевской улице. Подрядчикам необходимо возвести трехэтажный объект 13,5 м в высоту и поместить туда 2 силовых трансформатора мощностью 25 МВА каждый

Отметим, что в конкурсе принимали участие исключительно коллективные заявки. Победитель обязуется завершить все мероприятия до 24 января 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Ленобласти готово выделить почти 800 тыс. рублей на закупку офисной бумаги.

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