Вблизи станции Лигово электричка насмерть сбила 39-летнего мужчину

Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге проводится проверка по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции Лигово. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

На выходных в полицию поступило сообщение о том, что на 14 км 5 пикета железнодорожной станции Лигово электричкой сообщением "Санкт-Петербург –Гатчина" травмирован мужчина.

Было установлено, что 39-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

Ранее на железнодорожном переезде станции "Сергиево" электричка зацепила велосипедиста.

Фото: Piter.tv