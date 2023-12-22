На железнодорожном переезде станции "Сергиево" электричка зацепила велосипедиста

Пострадавший был госпитализирован.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожном переезде станции Сергиево. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте

Около пяти часов вечера 22 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде станции Сергиево электричкой сообщением Ораниенбаум-1 – Санкт-Петербург травмирован человек.

Установлено, что 51-летний мужчина пересекал железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее в Ленобласти поезд сбил пять кабанов.

Фото: Piter.tv