На перегоне "Кирилловское – Гаврилово" грузовой поезд сбил 61-летнего петербуржца

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Днем 7 апреля на на 97 километре 6 пикета перегона Кирилловское-Гаврилово (Ленобласть) был смертельно травмирован неизвестный мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Позднее было установлено, что пострадавшим оказался 61-летний петербуржец. Мужчина, надев капюшон, шел вдоль железнодорожных путей. Заметив его, машинист грузового поезда сообщением "Волховстрой – Буслово" стал подавать сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе мужчина остался без ног после наезда электрички на перегоне "Дудергоф-Тайцы".

Фото: Piter.tv