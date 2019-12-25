Школьники получили травмы головы в Купчино

Один из пострадавших поскользнулся и упал около школы, второй свалился с плеч товарища.

Во Фрунзенском районе Петербурге двое мальчиков получили травмы головы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 17 марта около школы на Будапештской улице поскользнулся и упал 12-летний ребенок. Он ударился лбом о лестницу. Пострадавшего доставили в больницу с поверхностной травмой головы, спустя время мальчика отпустили домой.

Кроме того, 10-летний житель Купчино пострадал, когда играл на перемене в образовательном учреждении на улице Турку. Товарищ посадил его на свои плечи, но не смог удержать. Так школьник ударился затылком. В том же медучреждении ему обработали открытую рану головы.

Ранее мы рассказывали о том, что при падении на гололеде на Кронштадтской улице петербуржец расколол череп.

Фото: Piter.TV