Школьники получили травмы головы в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурге двое мальчиков получили травмы головы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Утром 17 марта около школы на Будапештской улице поскользнулся и упал 12-летний ребенок. Он ударился лбом о лестницу. Пострадавшего доставили в больницу с поверхностной травмой головы, спустя время мальчика отпустили домой.
Кроме того, 10-летний житель Купчино пострадал, когда играл на перемене в образовательном учреждении на улице Турку. Товарищ посадил его на свои плечи, но не смог удержать. Так школьник ударился затылком. В том же медучреждении ему обработали открытую рану головы.
Ранее мы рассказывали о том, что при падении на гололеде на Кронштадтской улице петербуржец расколол череп.
Фото: Piter.TV
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