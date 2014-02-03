При падении на гололеде на Кронштадтской улице петербуржец расколол череп

Пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Из-за падения на гололеде житель Петербурга получил серьезные травмы. Его поместили в отделение нейрохирургии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 37-летний мужчина ночью 17 марта поскользнулся на льду и упал около дома 13/2 по Кронштадтской улице. Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, со скачком артериального давления и скоплением воздуха в мозговых оболочках.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в пользу пенсионерки взыскали 580 тыс. рублей после травмирования на льду на Бухарестской.

Фото: Piter.TV