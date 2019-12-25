В пользу пенсионерки взыскали 580 тыс. рублей после травмирования на льду на Бухарестской

Женщине диагностировали закрытый перелом правой голени.

В прокуратуру Фрунзенского района Петербурга обратилась 68-летняя местная жительница, которая получила травму в результате падения. В декабре 2023 года она поскользнулась на неубранном и необработанном от наледи тротуаре, расположенном на Бухарестской улице. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

После падения пенсионерка пришла в больницу, где ей диагностировали закрытый перелом правой голени. Проверка прокуратуры показала, что инцидент произошел из-за плохой уборки территории со стороны ГУДП "Центр".

Так, прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в пользу пожилой женщины компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, пострадавшей выплатят 500 тыс. рублей в качестве компенсации и 80 тыс. рублей – за расходы на лекарства и медицинские изделия.

Ранее на Piter.TV: жительнице Петербурга выплатят 50 тыс. рублей компенсации за угрозы убийством.

Фото: Piter.TV