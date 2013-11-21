В Петербурге поезд сбил насмерть 79-летнюю женщину

Она переходила пути в неположенном месте.

В дежурную часть транспортной полиции 5 марта в 23:30 поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции "Санкт-Петербург – Главный" травмирована женщина. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские выяснили, что 79-летняя петербурженка переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист поезда "Санкт-Петербург – Москва" применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. О данном происшествии сообщено родственникам пострадавшей.

С 15 марта между Петербургом и Ораниенбаумом запустят дополнительные электрички.

Фото: Piter.tv