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В Петербурге поезд сбил насмерть 79-летнюю женщину
Сегодня, 11:02
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nastya960

В Петербурге поезд сбил насмерть 79-летнюю женщину

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Она переходила пути в неположенном месте.

В дежурную часть транспортной полиции 5 марта в 23:30 поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции "Санкт-Петербург – Главный" травмирована женщина. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские выяснили, что 79-летняя петербурженка переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист поезда "Санкт-Петербург – Москва" применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. О данном происшествии сообщено родственникам пострадавшей.

С 15 марта между Петербургом и Ораниенбаумом запустят дополнительные электрички.

Фото: Piter.tv

Теги: поезд, травмирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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