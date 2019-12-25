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Ежедневно более 3-4 петербуржцев травмируются при падении с электросамокатов
Сегодня, 11:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ежедневно более 3-4 петербуржцев травмируются при падении с электросамокатов

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Большинство падений заканчиваются тяжелыми внутрисуставными переломами.

Каждый день в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступает более трех-четырех петербуржцев, получивших травмы при падении на электросамокатах. Врач-травматолог медучреждения Игорь Павлович в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о самых частых травмах.

Большинство падений заканчиваются тяжелыми внутрисуставными переломами, черепно-мозговыми травмами, зачастую страдают также кости лицевого скелета. 

Игорь Павлович отметил, травмы получают и пешеходы. Он попросил управляющих электротранспортом не забывать об ответственности при езде.

Ранее стало известно, что на Крестовском острове откроется школа безопасного вождения электросамокатов.

Фото: Piter.tv

Теги: травмы, электросамокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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