Ежедневно более 3-4 петербуржцев травмируются при падении с электросамокатов

Большинство падений заканчиваются тяжелыми внутрисуставными переломами.

Каждый день в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступает более трех-четырех петербуржцев, получивших травмы при падении на электросамокатах. Врач-травматолог медучреждения Игорь Павлович в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о самых частых травмах.

Большинство падений заканчиваются тяжелыми внутрисуставными переломами, черепно-мозговыми травмами, зачастую страдают также кости лицевого скелета.

Игорь Павлович отметил, травмы получают и пешеходы. Он попросил управляющих электротранспортом не забывать об ответственности при езде.

Ранее стало известно, что на Крестовском острове откроется школа безопасного вождения электросамокатов.

Фото: Piter.tv