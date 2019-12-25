На Крестовском острове откроется школа безопасного вождения электросамокатов

За прохождение курса обещают бесплатные поездки в течение месяца.

Кикшеринговый сервис "Urent" запустил школу обучения безопасному управлению электросамокатами на Крестовском острове. В течение летнего сезона консультанты компании будут рассказывать об основных правилах безопасного вождения и будут обучать самому вождению.

Те, кто пройдут курс, получат подписку в сервисе на месяц бесплатно.

Кроме того, компания представила новую модель средства индивидуальной мобильности. Они отличаются яркой подсветкой, что делает движение по городу в темное и пасмурное время безопаснее. Самокат оснащен дополнительным двойным аммортизатором для более комфортного передвижения по неровной поверхности, например, брусчатке.

На данный момент в Петербургу и Ленобласти более 7 тысяч электросамокатов Urent.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что для ловли самокатчиков-нарушителей запустили чат-бот в Петербурге.

Фото: Piter.tv, Urent