Для ловли самокатчиков-нарушителей запустили чат-бот в Петербурге

Сведения перенаправят конкретному оператору кикшеринга.

Во вторник, 17 мая, в Петербурге запустили чат-бот @Andminsamokatov_bot для ловли самокатчиков-нарушителей. Об этом рассказали в telegram-канале "Начальник транспортного цеха".

В этот канал можно отправлять жалобы, в том числе из-за опасной езды и неправильной парковки. Чтобы жалоба была зарегистрирована, необходимо сообщить адрес, время и описать проблему. После этого сведения перенаправят конкретному оператору кикшеринга. Обращения можно оставлять по телефону горячей линии +7 (812) 240-75-85.

Ранее в Петербурге разыскивают более 5 тысяч призывников. С них не удалось взять расписку.

Фото: Piter.tv

