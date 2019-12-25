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В Петербурге разыскивают более 5 тысяч призывников
Сегодня, 10:00
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В Петербурге разыскивают более 5 тысяч призывников

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С них не удалось взять расписку.

С начала весенней призывной кампании в Петербурге призвали 905 человек. Молодые люди отправятся на службу в конце мая. Об этом на заседании в Смольном 12 мая сообщил врио главного военного комиссара Олег Мазурин. 

Как сообщила пресс-служба омбудсмена Светланы Агапитовой, на призывные мероприятия явились 6271 человек, 5452 граждан, подлежащих призыву, находятся "в розыске". 

По информации главного врача поликлиники №37 Андрея Кима, из 28 692 человек призывного возраста, прошедших медицинское освидетельствование, годны для военной службы оказались 18910 человек. 

Уполномоченный по правам человек в Петербурге Светлана Агапитова обратила внимание на жалобы, которые поступают от призывников. По ее словам, наиболее часто встречается несоблюдение права призывников на отстрочку от призыва, нарушение прав 27-летних молодых людей на документирование военными билетами, а также трудности при рассмотрении заявлений граждан, которые хотят заменить военную службу АГС. 

Всего в этом сезоне необходимо призвать 2700 граждан. Призыв завершится 15 июля. 

Ранее губернатор Петербурга поручил информировать граждан о мероприятиях по призыву в ВС РФ. 

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в СПб

Теги: армия, военная служба, призывники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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