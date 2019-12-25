Прокуратура защищает пожилую петербурженку, которая получила перелом на гололеде

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 72-летней женщины. В декабре прошлого года пенсионерка поскользнулась на остановке общественного транспорта на Широкой улице, выходя из автобуса, и упала, получив перелом костей левого предплечья со смещением.

Проверка показала, что инцидент произошел из-за плохой уборки территории со стороны АО "Автодор". Прокурор предъявил в суд исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда. В настоящее время его рассматривают.

