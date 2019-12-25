Благодаря прокуратуре сломавшая бедро на гололеде пожилая петербурженка получит 180 тыс. рублей компенсации

Женщина не могла самостоятельно ухаживать за собой и до сих пор ограничена в физических нагрузках.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 75-летней местной жительницы. В январе пенсионерка поскользнулась на тротуаре на Ростовской улице в Шушарах и упала, в результате чего получила перелом бедренной кости.

Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина не могла самостоятельно ухаживать за собой и до сих пор ограничена в физических нагрузках. Проверка показала, что падение случилось из-за плохой уборки территории со стороны ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района". Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, требования удовлетворены, и пострадавшая получит 180 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV