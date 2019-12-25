  1. Главная
Третьеклассник получил разрыв селезенки на тренировке в мотошколе в Парголово
Предварительно, спортсмен упал с детского байка.

В мотошколе в Парголово третьеклассник из Калининского района Петербурга получил серьезную травму. Мальчика госпитализировали в больницу, пишет "Фонтанка". 

Девятилетнего пациента увезли в медицинское учреждение с ушибами, ссадинами, травмами головы и разрывом селезенки, его состояние оценено как тяжелое. Ребенок помещен в реанимацию. 

Предварительно, спортсмен упал с детского байка во время тренировки по мотокроссу 17 сентября. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге четвероклассник выпал из окна, пытаясь показать "прикол" подруге. 

Фото: Piter.TV 

