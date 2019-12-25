Третьеклассник получил разрыв селезенки на тренировке в мотошколе в Парголово

Предварительно, спортсмен упал с детского байка.

В мотошколе в Парголово третьеклассник из Калининского района Петербурга получил серьезную травму. Мальчика госпитализировали в больницу, пишет "Фонтанка".

Девятилетнего пациента увезли в медицинское учреждение с ушибами, ссадинами, травмами головы и разрывом селезенки, его состояние оценено как тяжелое. Ребенок помещен в реанимацию.

Предварительно, спортсмен упал с детского байка во время тренировки по мотокроссу 17 сентября. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

