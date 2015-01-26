В Петербурге четвероклассник выпал из окна пытаясь показать "прикол" подруге

В Кировском районе Санкт-Петербурга из окна коммунальной квартиры выпал четвероклассник, пытавшийся устроить "прикол" для своей подруги. Об этом сообщил 78.ru.
Инцидент произошел в одной из коммунальных квартир Петербурга. Четвероклассник играл с подругой в "прятки" и заявил, что хочет показать "прикол". Для этого он связал два удлинителя, один конец закрепил на батарее, а второй выбросил из окна.
Ребенок попытался спуститься по самодельной веревке, но узел развязался. В результате мальчик упал с высоты около 4 метров на асфальт.
Пострадавшего госпитализировали. Его состояние уточняется.
Ранее на Светлановском проспекте водитель иномарки вылетел на тротуар.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все