В Петербурге четвероклассник выпал из окна пытаясь показать "прикол" подруге

Школьник в Кировском районе сорвался с самодельной веревки и оказался в больнице.

В Кировском районе Санкт-Петербурга из окна коммунальной квартиры выпал четвероклассник, пытавшийся устроить "прикол" для своей подруги. Об этом сообщил 78.ru.

Инцидент произошел в одной из коммунальных квартир Петербурга. Четвероклассник играл с подругой в "прятки" и заявил, что хочет показать "прикол". Для этого он связал два удлинителя, один конец закрепил на батарее, а второй выбросил из окна.

Ребенок попытался спуститься по самодельной веревке, но узел развязался. В результате мальчик упал с высоты около 4 метров на асфальт.

Пострадавшего госпитализировали. Его состояние уточняется.

Фото: Piter.TV