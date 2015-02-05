  1. Главная
На Светлановском проспекте водитель иномарки вылетел на тротуар
Сегодня, 11:24
Экстремал, выйдя из автомобиля, снял государственные номера.

На Светлановском проспекте возле одноименной площади в Петербурге водитель иномарки выехал на тротуар, едва не задев пешеходов и остановку общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Уточняется, что ДТП случилось вечером 10 сентября. Экстремал, выйдя из автомобиля, снял государственные номера. Его машина незначительно пострадала. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта образовалась серьезная пробка 11 сентября. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: дтп, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

