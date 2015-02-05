На Светлановском проспекте водитель иномарки вылетел на тротуар

Экстремал, выйдя из автомобиля, снял государственные номера.

На Светлановском проспекте возле одноименной площади в Петербурге водитель иномарки выехал на тротуар, едва не задев пешеходов и остановку общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Уточняется, что ДТП случилось вечером 10 сентября. Экстремал, выйдя из автомобиля, снял государственные номера. Его машина незначительно пострадала. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Telegram / Мегаполис