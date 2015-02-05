На Светлановском проспекте водитель иномарки вылетел на тротуар

На Светлановском проспекте возле одноименной площади в Петербурге водитель иномарки выехал на тротуар, едва не задев пешеходов и остановку общественного транспорта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Уточняется, что ДТП случилось вечером 10 сентября. Экстремал, выйдя из автомобиля, снял государственные номера. Его машина незначительно пострадала. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта образовалась серьезная пробка 11 сентября.
Фото: Telegram / Мегаполис
