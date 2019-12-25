На пересечении Обводного канала и Лиговского проспекта образовалась серьезная пробка

Согласно сообщению СПб ГКУ "Организатор перевозок", автобусы маршрутов № 3, 26, 54, 74, 91, 141, трамваи маршрутов № 16, 25, 49 и троллейбус маршрута № 42 столкнулись с задержками продолжительностью не менее четверти часа.

На Лиговском проспекте в районе набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге образовался серьезный дорожный затор. Согласно сообщению СПб ГКУ "Организатор перевозок", автобусы маршрутов № 3, 26, 54, 74, 91, 141, трамваи маршрутов № 16, 25, 49 и троллейбус маршрута № 42 столкнулись с задержками продолжительностью не менее четверти часа.

Проинформировав жителей и гостей города, организация настоятельно рекомендует учитывать указанные обстоятельства при построении своего транспортного маршрута.

Также комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что с 12 сентября ожидается временное ограничение автомобильного движения в четырех петербургских районах. Эти меры принимаются в связи с предстоящими работами по ремонту дорог и коммуникаций.

Ранее мы сообщили о том, что многокилометровая пробка собралась на Мурманском шоссе из-за ДТП с лосём.

Скриншот: Яндекс.карты