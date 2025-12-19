Задержанным оказался учащийся девятого класса одной из подмосковных школ.

В метро Москвы задержали школьника за попытку грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на станции "Парк культуры". Находясь в вагоне электропоезда, подросток выхватил из рук 23-летней пассажирки пакет с документами и мобильным телефоном. Он попытался скрыться, но его задержали на станции сотрудники полиции при содействии граждан.

Задержанным оказался учащийся девятого класса одной из подмосковных школ. Похищенное имущество изъяли и в скором времени передадут потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: ГУ МВД России по Москве