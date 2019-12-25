Сотруднику петербургского предприятия, получившему ожог и ушибы, выплатят 400 тыс. рублей

Пострадавший длительное время находился на больничном.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране труда по обращению 32-летнего мужчины. В декабре 2024 года резчик бумаги и картона получил травмы на предприятии. Ему диагностировали термический ожог и ушибы левой руки. Пострадавший длительное время находился на больничном.

Как сообщило надзорное ведомство, прокурор направлял в суд иск о взыскании с организации утраченного заработка и компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, сотруднику выплатят 400 тыс. рублей. Фактическое исполнение решения контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добивается 200 тыс. рублей компенсации для пострадавшего в ДТП ребенка.

Фото: Piter.TV