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Сотруднику петербургского предприятия, получившему ожог и ушибы, выплатят 400 тыс. рублей
Вчера, 11:37
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Сотруднику петербургского предприятия, получившему ожог и ушибы, выплатят 400 тыс. рублей

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Пострадавший длительное время находился на больничном.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране труда по обращению 32-летнего мужчины. В декабре 2024 года резчик бумаги и картона получил травмы на предприятии. Ему диагностировали термический ожог и ушибы левой руки. Пострадавший длительное время находился на больничном. 

Как сообщило надзорное ведомство, прокурор направлял в суд иск о взыскании с организации утраченного заработка и компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, сотруднику выплатят 400 тыс. рублей. Фактическое исполнение решения контролируется. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добивается 200 тыс. рублей компенсации для пострадавшего в ДТП ребенка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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