Бастрыкин заинтересовался двухлетней травлей в школе на Васильевском острове

Пострадавшей периодически требуется помощь психологов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о травле ученицы одной из школ на Васильевском острове в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве.

Жительница Северной столицы обратилась в комментариях в tg-канале Информационного центра СК РФ по вопросу нарушения прав ее дочери, которая учится в третьем классе. По словам женщины, в течение 2 лет одноклассники подвергают девочку травле, избивают ее и портят имущество. Пострадавшей периодически требуется помощь психологов. Обращения матери в администрацию учреждения не дают результатов.

Следователи Петербурга начали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: за неделю в Педиатрический университет обратились трое школьников, пострадавших в конфликтах.

Фото: пресс-служба СК РФ