Водолазы ищут двух рабочих около накренившегося судна в Отрадном. Еще двум потребовалась помощь медиков

В момент происшествия на судне находились 80 рабочих.

В результате происшествия на судне "Скорпион" на заводе "Пелла" в Отрадном пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Пострадавших госпитализировали с травмами легкой степени тяжести в больницу Шлиссельбурга. Когда судно накренилось, на нем работали 80 человек. Из них 78 сразу эвакуировали. За медицинской помощью обратились только двое. На данный момент водолазы ищут двух человек.

На месте находятся 12 медицинских бригад. Кроме того, сформирован резерв бригад станции скорой помощи в Колпино.

Напомним, в экстренные службы сообщение о накренившемся "Скорпионе" поступило 30 марта в 15:15. На судне шел ремонт. Проверку проводит местная транспортная прокуратура.

Фото: Telegram / "Админка Ленобласти"