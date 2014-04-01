Траулер "Скорпион" накренился на заводе "Пелла" в Отрадном

Сейчас на месте ведутся поисково-спасательные работы.

На судостроительном заводе "Пелла" в Отрадном накренилось судно. По словам очевидца, с него выводят "мокрых людей". Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о случившемся было опубликовано днем в группе "Подслушано Отрадное на Неве" в "ВКонтакте". По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о крене поступило в 15:15. Набок "упал" траулер "Скорпион", трюмы затопило водой. На месте работают сотрудники МЧС и спасатели. 6 человек самостоятельно покинули судно. На данный момент траулер стабилизировали.

Видео и фото: vk.com/sluhotradnoe