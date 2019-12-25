Треть петербуржцев собираются потратить на подготовку к школе от 10 до 20 тыс. рублей

Большую часть запланированного бюджета родители собираются потратить на одежду и обувь

В августе семьи активно готовятся к новому учебному году. Аналитики Avito провели исследование, чтобы узнать, как жители Санкт-Петербурга планируют собирать своих детей в школу, сколько они готовы потратить и как будут мотивировать школьников получать хорошие оценки. Результаты показали, что большинство планирует уложиться в бюджет до 20 тыс. рублей на подготовку одного ребенка к новому учебному году. Основными статьями расходов станут одежда и обувь. Почти половина родителей считают покупки самой хлопотной частью подготовки к школе.

Большинство жителей Петербурга (58%) планируют потратить на подготовку одного ребенка до 20 тыс. рублей. Из них 32% рассчитывают на сумму от 10 до 20 тыс., 21% — от 5 до 10 тыс., а 5% хотят уложиться в сумму до 5 тыс.

Большую часть запланированного бюджета родители собираются потратить на одежду и обувь — так ответили 80% опрошенных. Дети быстро растут и не всегда аккуратно носят вещи, поэтому школьная форма часто нуждается в обновлении. 58% собираются потратиться на канцелярские товары — тетради, ручки, карандаши, ластики и прочее. Мелкая канцелярия часто теряется и ломается, а тетради на следующий учебный год, как правило, нужны новые.

48% планируют обновить ребенку рюкзак или сумку, а 43% — приобрести новые учебники и рабочие тетради. 27% собираются купить книги и другие дополнительные развивающие материалы. А 20% родителей дополнительно потратятся на новый гаджет — компьютер, планшет, смартфон или умные часы, которые также могут пригодиться современным детям в школе.

В основном опрошенные покупают товары для школы в специализированных офлайн-магазинах (61%) и/или заказывают онлайн (67%). Отделы с товарами для школы в супермаркетах и гипермаркетах посещают 46% опрошенных, а 13% закупается на рынках и ярмарках.

Ранее мы сообщили о том, что в Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали о стандартах для школьных ранцев.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")