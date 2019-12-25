В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали о стандартах для школьных ранцев

Максимальный вес школьного рюкзака с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка.

Эксперты Роспотребнадзора Петербурга перед началом учебного года напомнили о стандартах для школьных ранцев. Эти стандарты направлены на уменьшение нагрузки на позвоночник детей.

Максимальный вес школьного рюкзака с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка. Для каждого класса установлены ограничения на общий вес учебников и письменных принадлежностей: 1-2 класс – 1,5 кг, 3-4 класс – 2 кг, 5-6 класс – 2,5 кг, 7-8 класс – 3,5 кг, старшая школа – 4 кг.

На ранцах в магазинах должна быть маркировка с указанием возраста, для которого они предназначены. Специалисты отмечают, что рюкзаки должны иметь формоустойчивую спинку, водоотталкивающее покрытие и светоотражающие элементы для безопасности детей на дороге.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")