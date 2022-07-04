В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о пользе белого гриба

Белый гриб богат различными минералами и витаминами, включая калий, кальций, магний, хлор, фосфор, натрий, серу, кремний, марганец, железо, рубидий, фтор, хром, кобальт, витамины группы В, С, Е, РР, ниацин.

Белый гриб получил свое прозвище "лесного мяса" благодаря высокому содержанию белка, которое превышает содержание белка в говядине и рыбе. Специалисты из Роспотребнадзора Петербурга отмечают, что сушеный гриб содержит 80% протеина, что делает его питательным продуктом, сравнимым с протеином животного происхождения.

Белый гриб богат различными минералами и витаминами, включая калий, кальций, магний, хлор, фосфор, натрий, серу, кремний, марганец, железо, рубидий, фтор, хром, кобальт, витамины группы В, С, Е, РР, ниацин. Употребление белых грибов способствует укреплению нервной системы, поддержанию остроты зрения, нормализации обмена микроэлементов и поддержанию уровня энергии.

Врачи рекомендуют включать белые грибы в рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями обмена веществ.

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