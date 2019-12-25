В Ленобласти поспела брусника

Ягоды брусники не только вкусные, но и полезные. Они содержат железо, калий, пектин, марганец, различные кислоты, витамины А, С, Е и сахар.

Жители и гости Ленинградской области могут собирать в местных лесах не только грибы, но и бруснику. В пресс-службе Дирекции ООПТ 47 региона сообщили, что ягоды вечнозеленого кустарника уже созревают.

Брусника - растение, которое способно выживать в суровых условиях. Оно не боится холода и может пробиваться через препятствия, например, через гнилые пни. Кусты брусники могут жить в природе до 300 лет.

Ягоды брусники не только вкусные, но и полезные. Они содержат железо, калий, пектин, марганец, различные кислоты, витамины А, С, Е и сахар.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти