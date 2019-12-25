Трассу "Кола" перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

Движение застопорится с 08:50 до 10:50.

В четверг, 13 августа, проезжающих по трассе "Кола" автомобилистов ждет двухчасовая пауза в движении. По сообщению ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на 236 километре дороги разведут мост через реку Свирь вблизи города Лодейное Поле в Ленобласти.

Разводка полностью перекроет проезд по трассе с 08:50 до 10:50, переправа пропустит яхту "Мария" и судно "Нереис". Разводку осуществят представители РЖД. Водителей просят учитывать информацию при построении маршрутов.

Ранее мы рассказывали, что администрация Выборгского района потребовала устранить последствия некачественного дорожного ремонта.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"