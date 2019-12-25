Администрация Выборгского района потребовала устранить последствия некачественного дорожного ремонта

Недобросовестные подрядчики залили повреждения битумом.

Сотрудники администрации Выборгского района и службы заказчика дорожных работ на Круговой, Травяной и Новопоселковой улицах Выборга провели проверку благоустройства указанных проезжих частей. Результат оказался неудовлетворительным, в связи с чем руководство было вынуждено обратиться к подрядчику с претензией. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Комиссию не устроил объем и качество проведенных мероприятий. Так, работники организации ООО "Вега-2000" и ООО "АБЗ "Магистраль" залили дорожные ямы битумной смесью. Отметим, что площадь некоторых повреждений достигает до 1,5 квадратных метров и устранить их таким способом было недопустимо.

В результате направленной претензии, руководство компании обязаны принять меры по исполнению своих обязательств в соответствии с муниципальным контрактом до 28 августа. В противном случае им необходимо будет выплатить "неустойку".

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Фото: Piter.TV, Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО