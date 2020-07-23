В Выборге обсудили вопросы безопасного использования газа

Дискуссия прошла в рамках общественного совета по ЖКХ.

20 июля прошло очередное заседание общественно-координационного совета Выборгского района по ЖКХ под председательством Сергея Балабанова и заместителя главы администрации Дмитрия Самойленко.

На этот раз представители ТСЖ и управляющих организаций, АО "Газпром газораспределение", а также РКС-энерго обсудили тему безопасного использования газового оборудования в многоквартирных жилых домах.

Председатель общественного совета по ЖКХ Сергей Балабанов отметил, что все вопросы подготовлены согласно обращениям управляющих организаций и ТСЖ на совещании по подготовке жилищного фонда к зиме.

Светлана Родионовская, директора Выборгского отделения "РКС-энерго", особое внимание уделила вопросам законодательства, вопросам учета электроэнергии на общедомовые нужды, порядку обращений при применении энергосберегающего оборудования, а также вопросы начислений и расчетов за электроэнергию на общедомовые нужды.

Директор филиала а г.Выборг АО "Газпром газораспределение" Юрий Садков сообщил о порядке содержания внутриквартирного газового оборудования, а также о необходимости заключения договоров на техобслуживание общедомовых сетей.

Участники заседания также обсудили варианты содействия со стороны управляющих организаций и ТСЖ в информировании жителей.

Стоит отметить, что Общественный совет по ЖКХ при администрации Выборгского района действует с 2016 года.