Стало известно, когда откроется скоростная дорога из Петербурга в Казань

На ПМЭФ прошла встреча председателя правления ГК "Автодор" Вячеслава Петушенко и губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) 6 июня прошла встреча председателя правления ГК "Автодор" Вячеслава Петушенко и губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Об этом сообщили в пресс-службе "Автодора".

Уже этим летом, с открытием Северного обхода Твери, по М-11 "Нева", через ЦКАД и далее по М-12 можно будет доехать от Санкт-Петербурга до Казани, а в конце года – и до Екатеринбурга. Расположение Владимирской области в середине транспортного коридора Запад – Восток будет способствовать созданию новых возможностей для развития экономического потенциала региона. Пресс-служба ГК "Автодор"

Участки скоростной трассы М-12 "Восток" во Владимирской области открылись в октябре-декабре 2022 года. Автодорога "поспособствовала созданию логистических и распределительных центров, складских комплексов, появлению новых рабочих мест, увеличению потока инвестиций в регион".

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте ВТБ может построить верфь.

Фото: пресс-служба ГК "Автодор"