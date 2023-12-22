Трасса трамвайного маршрута № 40 временно изменилась

Трамвай № 40 будет курсировать от остановки "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до улицы Чапаева.

Сегодня, 28 мая, в связи с невозможностью проезда по Ушаковскому мосту трасса трамвайного маршрута № 40 была временно изменена. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Трамвай № 40 будет курсировать от остановки "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до улицы Чапаева. Затем трамвай проедет по Гренадерскому мосту. Затем по Гренадерской улице, после по Большому Сампсониевскому проспекту, проедет по улице Смолячкова, потом по Лесному проспекту, затем по Муринскому проспекту. Потом трамвай проследует по Большому Сампсониевскому до Сердобольской улицы, далее по действующей трассе до остановки "Тихорецкий проспект".

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Фото: Piter.tv