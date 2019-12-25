Трасса "Скандинавия" будет перекрыта вечером 27 октября

Проезд транспорта будет закрыт в Первомайском сельском поселении на 70-м километре автодороги.

В Выборгском районе Ленобласти полностью перекроют трассу "Скандинавия" в сторону Петербурга 27 октября. Ограничения введут с с 23:00 до 23:20. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Уточним, что проезд транспорта будет закрыт в Первомайском сельском поселении на 70-м километре автодороги. Специалисты будут в течение 20 минут устанавливать П-образную металлическую опору, на которой появится автоматизированное табло.

В период работ движение в сторону Выборга будет осуществляться в штатном режиме. Для водителей доступны все три полосы.

Ранее на Piter.tv: на дамбе до 30 октября ограничат движение транспорта.

Фото: ВКонтакте / Трасса "Скандинавия"