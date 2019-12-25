На дамбе до 30 октября ограничат движение транспорта

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей быть внимательным и острожными во время движения по дамбе.

С понедельника, 24 октября, по воскресенье, 30 октября, на дамбе в Петербурге будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

В этот период на внутреннем кольце КАД закроют движение на правой полосе на участке 138-139-й километре, а также на левой полосе на участке 118-119-й километр.

Ограничения коснутся и внешнего кольца: водители не смогут проехать по правой и средней полосам на 125-124-м километрах сегодня. А с 24 по 30 октября – по левой полосе на 118-119-м километрах.

Фото: Вконтакте / ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"