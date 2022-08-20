На трассе М-11 полыхал автокран

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть полыхающий грузовик.

В пятницу, 19 августа, на трассе М-11 очевидцы заметили полыхающий автокран. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам водителей, машина стоит в 20 километрах от Петербурга. Из-за пожара на дороге образовался затор. Кроме того, на дорожную ситуацию повлияла еще одна машина. Она серьезно повредилась во время ДТП. Все полосы в сторону города перекрыли.

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