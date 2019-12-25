На трассе "Кола" насмерть задавили пенсионера

Автомобилист не заметил на проезжей части 72-летнего местного жителя.

В ночь на 10 июля на трассе "Кола" в Волховском районе 20-летний водитель проехал по лежащему на асфальте пенсионеру. Пожилой мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Несчастье произошло на 146-м километре автодороги. Автомобилист не заметил на проезжей части 72-летнего местного жителя. Пострадавший скончался от полученный травм на месте аварии. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.

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Фото: Pxhere