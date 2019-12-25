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На трассе "Кола" насмерть задавили пенсионера
Сегодня, 10:47
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На трассе "Кола" насмерть задавили пенсионера

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Автомобилист не заметил на проезжей части 72-летнего местного жителя.

В ночь на 10 июля на трассе "Кола" в Волховском районе 20-летний водитель проехал по лежащему на асфальте пенсионеру. Пожилой мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Несчастье произошло на  146-м километре автодороги. Автомобилист не заметил на проезжей части 72-летнего местного жителя. Пострадавший скончался от полученный травм на месте аварии. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.

Ранее на Piter.tv: по Московскому шоссе вечером катался на каршеринге подросток.

Фото: Pxhere

Теги: авария, гибдд, дпс, дтп, полиция, сбили пенсионера, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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