По Московскому шоссе вечером катался на каршеринге подросток

Мальчик воспользовался подложным аккаунтом в приложении сервиса по аренде машин.

Около поселка Ленсоветовский сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял 17-летний школьник без прав. Мальчик взял каршеринг в сервисе для аренды автомобилей, воспользовавшись подложным аккаунтом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выбрал ребенок для вечерней прогулке по городу "Ниссан Кашкай". Во время катаний мальчик в ДТП не попал. Однако все-таки наказание за свой поступок он получит.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Малой Карпатской полицейские остановили автомобиль с наркоманом

Фото: Pxhere