  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По Московскому шоссе вечером катался на каршеринге подросток
Сегодня, 10:21
146
mapero Добавить в Яндекс.Новости

По Московскому шоссе вечером катался на каршеринге подросток

0 0

Мальчик воспользовался подложным аккаунтом в приложении сервиса по аренде машин.

Около поселка Ленсоветовский сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял 17-летний школьник без прав. Мальчик взял каршеринг в сервисе для аренды автомобилей, воспользовавшись подложным аккаунтом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Выбрал ребенок для вечерней прогулке по городу "Ниссан Кашкай". Во время катаний мальчик в ДТП не попал. Однако все-таки наказание за свой поступок он получит. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Малой Карпатской полицейские остановили автомобиль с наркоманом

Фото: Pxhere

 

 

Теги: каршеринг, нарушитель пдд, подложные аккаунт, подложные права, ребенок за рулем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии