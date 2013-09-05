По Московскому шоссе вечером катался на каршеринге подросток

Около поселка Ленсоветовский сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял 17-летний школьник без прав. Мальчик взял каршеринг в сервисе для аренды автомобилей, воспользовавшись подложным аккаунтом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Выбрал ребенок для вечерней прогулке по городу "Ниссан Кашкай". Во время катаний мальчик в ДТП не попал. Однако все-таки наказание за свой поступок он получит.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.
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Фото: Pxhere
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