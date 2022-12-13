Транспортные полицейские задержали жителя Кудрово с мефедроном в карманах

Установлено, что подозреваемый сооружал тайники-закладки у объектов железнодорожного транспорта на перегоне между станциями Нева – Заневский пост 2. Оказалось, что 21 аналогичный сверток мужчина уже разложил на прилегающей к стальной магистрали территории.

В Петербурге транспортные полицейские пресекли деятельность наркодилера. Злоумышленник приобретал наркотические вещества через Интернет для дальнейшей перепродажи неопределенному кругу лиц через тайники-закладки. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По подозрению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ выявлен 40-летний житель Кудрово. У мужчины в карманах куртки обнаружили шесть свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

Установлено, что подозреваемый сооружал тайники-закладки у объектов железнодорожного транспорта на перегоне между станциями Нева – Заневский пост 2. Оказалось, что 21 аналогичный сверток мужчина уже разложил на прилегающей к стальной магистрали территории.

Согласно экспертизе, изъятое является смесью, содержащей наркотическое вещество – мефедрон, общей массой около 29 грамм, что является крупным размером, и в нескольких свертках находится гашиш общей массой около 11 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств".

Ранее в квартире у петербурженки на Красносельском шоссе полицейские во время обыска нашли мефедрон и конверты для закладок.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО