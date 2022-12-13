  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире у петербурженки на Красносельском шоссе полицейские во время обыска нашли мефедрон и конверты для закладок
Сегодня, 8:23
165
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В квартире у петербурженки на Красносельском шоссе полицейские во время обыска нашли мефедрон и конверты для закладок

0 0

Фигурантом уголовного дела стал сожитель подозреваемой.

В доме у жительницы Красносельского района правоохранители нашли наркотики. Подозреваемую задержали и доставили в полицейский участок. 

По информации Piter.tv, во время обыска в квартире на Красносельском шоссе, 54, стражи порядка обнаружили пакетик с белым порошком массой 500 граммов. Эксперты установили, что это мефедрон. Кроме того, в доме подозреваемой оперативники нашли белые конверты для закладок. 

На петербурженку завели уголовное дело. Подозреваемая рассказала, что товар принадлежит ее сожителю-мигранту. Он стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Ранее на Piter.tv:  в Петербурге прекратили уголовное дело о смерти участницы "Дома-2" Кочервей.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, мефедрон, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии