В квартире у петербурженки на Красносельском шоссе полицейские во время обыска нашли мефедрон и конверты для закладок

Фигурантом уголовного дела стал сожитель подозреваемой.

В доме у жительницы Красносельского района правоохранители нашли наркотики. Подозреваемую задержали и доставили в полицейский участок.

По информации Piter.tv, во время обыска в квартире на Красносельском шоссе, 54, стражи порядка обнаружили пакетик с белым порошком массой 500 граммов. Эксперты установили, что это мефедрон. Кроме того, в доме подозреваемой оперативники нашли белые конверты для закладок.

На петербурженку завели уголовное дело. Подозреваемая рассказала, что товар принадлежит ее сожителю-мигранту. Он стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге прекратили уголовное дело о смерти участницы "Дома-2" Кочервей.

Фото: Piter.tv