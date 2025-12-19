  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:48
145
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На ж/д перегоне в Невском районе задержали закладчика с наркотиками

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Транспортная полиция Петербурга выявила в Невском районе закладчика с наркотическим средством. Им оказался 35-летний житель Ленобласти. 

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО 3 февраля, злоумышленника задержали около железнодорожного перегона Заневский пост 2-Нева. У мужчины обнаружили черный сверток квадратной формы, который он спрятал в куртку. Изъятым является производное N-метилэфедрона массой свыше 4 граммов. 

При проведении следственных мероприятий в лесополосе нашли 24 закладки с запрещенным веществом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Закладчик помещен под стражу. 

Ранее на Piter.TV: петербурженку приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: наркотики, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии