На ж/д перегоне в Невском районе задержали закладчика с наркотиками

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Транспортная полиция Петербурга выявила в Невском районе закладчика с наркотическим средством. Им оказался 35-летний житель Ленобласти.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО 3 февраля, злоумышленника задержали около железнодорожного перегона Заневский пост 2-Нева. У мужчины обнаружили черный сверток квадратной формы, который он спрятал в куртку. Изъятым является производное N-метилэфедрона массой свыше 4 граммов.

При проведении следственных мероприятий в лесополосе нашли 24 закладки с запрещенным веществом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Закладчик помещен под стражу.

Ранее на Piter.TV: петербурженку приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО