Петербурженку приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков

Прокуратура Петербурга сообщила о вынесении длительного тюремного срока Юлии К. из Приморского района за торговлю наркотиками. На это обратл внимание spb.aif.ru.

Согласно материалам дела, 12 июля обвиняемая совершила попытку сбыта крупной партии наркотических веществ. Она вызвала такси, передала шоферу коробку якобы с обувью и указала адрес доставки. Водитель заподозрил неладное и передал подозрительный груз сотрудникам полиции, которые нашли в коробке запрещённый товар.

Позже, в ходе обыска жилища Юлии К., правоохранительными органами были найдены дополнительные большие запасы наркотиков и психотропных веществ, подготовленных для последующей реализации.

Проведённые оперативно-разыскные мероприятия завершились задержанием подсудимой. Суд назначил женщине наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы. Постановление суда пока не приобрело законную силу.

