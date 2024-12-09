В Петербурге сотрудники ж/д организации задержаны по подозрению в получении крупной взятки

Установлено, что в период с июня 2018 года по июнь 2020 года руководитель одного из секторов железнодорожной организации (39 лет) получил от представителя коммерческой компании взятку в виде автомобиля стоимостью более 2 миллионов 600 тысяч рублей. Второй фигурант (54 года) в период с января 2020 года по декабрь 2023 года получил от того же лица, представляющего интересы коммерческой организации, 1 миллион 250 тысяч рублей.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции установлены факты получения взятки представителям транспортной инфраструктуры в особо крупном размере. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что в период с июня 2018 года по июнь 2020 года руководитель одного из секторов железнодорожной организации (39 лет) получил от представителя коммерческой компании взятку в виде автомобиля стоимостью более 2 миллионов 600 тысяч рублей. Второй фигурант (54 года) в период с января 2020 года по декабрь 2023 года получил от того же лица, представляющего интересы коммерческой организации, 1 миллион 250 тысяч рублей. Указанные взятки предназначались за покровительство организации при исполнении договорных обязательств на объектах железнодорожного транспорта, подписание актов выполненных работ, на основании которых производились оплаты.

Один из подозреваемых попытался продать автомобиль с целью сокрытия следов преступления, однако его действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". В отношении самого руководителя коммерческой организации также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Два эпизода дачи взятки в особо крупном размере).

В отношении одного из мужчин судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных подозреваемых – подписка о невыезде.

Также в Петербурге задержаны директор и заместитель Центра благоустройства по делу о взятке.

Фото и видео: УТ МВД России по СЗФО