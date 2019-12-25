Общественный транспорт Петербурга начали готовить к зиме

На контроле у автобусных перевозчиков находятся состояние и герметичность газового оборудования, исправность систем отопления, пожаротушения и освещения.

Транспортные предприятия Петербурга готовят к зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

На контроле у автобусных перевозчиков находятся состояние и герметичность газового оборудования, исправность систем отопления, пожаротушения и освещения, аппарелей, кнопок связи с водителем, проведение замены фильтров и технических жидкостей, обновление изношенных шин.

Так, ГУП "Горэлектротранс" в трамваях и троллейбусах проверяет исправность отопительных систем, состояние электрооборудования и аппаратов защиты. Также смотрят на оборудование тяговых подстанций, контактной и кабельной сетей, техническое состояние трамвайных и троллейбусных маршрутов. Для очистки территории парков и трамвайных путей подготовили более 50 единиц техники.

Аналогичная техника подготовлена и метрополитеном Северной столицы для расчистки парковых путей электродепо и привестибюльных территорий. Закуплено 26 тонн противогололедных средств.

А в ГКУ "Организатор перевозок" заключили контракты на комплексную уборку свыше 100 отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта. Городской центр управления парковками наладил межведомственное взаимодействие с коммунальными службами по вопросу уборки от снега зоны платной стоянки.

ГКУ "Агентство внешнего транспорта" ведет комплексную уборку и демонтаж причального оборудования.

Ранее мы рассказывали о том, что к уборке снега в Петербурге намерены привлечь студентов.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"