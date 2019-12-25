На подстанции "Пискаревка" произошел пожар

В огне оказалась трансформаторная установка.

Вечером 23-го сентября экстренные службы получили сообщение о том, что в Красногвардейском районе загорелись трансформаторы. Адрес, указанный заявителем — Екатерининский проспект, 14. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительной информации, на подстанции "Пискаревка" зафиксировали открытое горение. Пришлось частично отключить электроснабжение подстанции. В огне оказалась трансформаторная установка на месте соединения проводов, она находилась на высоте трех метров. Угрозы распространения огня не было. Жилые дома находятся в отдалении.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что пожар произошел в здании УМВД по Красногвардейскому району.

Фото: Piter.TV