Ночью в здании полиции Красногвардейского района произошел пожар

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 15 кв. метров.

Ночью 24-го сентября в здании УМВД по Красногвардейскому району на Краснодонской, 14 произошел пожар. Там же располагается Красногвардейский районный суд. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По предварительной информации, пожар произошел в третьем часу ночи на третьем этаже, в одном из кабинетов сотрудников полиции. В результате возгорания огонь охватил 15 кв. метров и подкоптил навесной потолок. 3-й этаж полностью обесточивали, а также проводили проверку на четвертом этаже.

Люди покинули здание до прибытия спасателей. Обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красногвардейском районе появилась площадка для дрессировки собак.

Фото: Яндекс.Карты